Розкрадання землі в Одесі: зняли частину обмежень із соратника Труханова

Вищий антикорупційний суд 8 лютого продовжив запобіжний захід заступнику мера Одеси Олегу Бриндаку. У цей день із нього зняли частину обмежень.

Посадовець є одним із фігурантів справи про масштабне розкрадання землі в Одесі. Перший запобіжний захід йому обрали 4 листопада – дозволили вийти під заставу 40 мільйонів гривень. Проте згодом розмір застави зменшили до 24,9 мільйона.

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Зникло одне з обмежень

ВАКС постановив, що відтепер Бриндак може вільно пересуватися Україною. Для цього йому не потрібно буде отримувати дозвіл на це від правоохоронців.

Що він досі повинен робити:

прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними; утримуватися від відвідування приміщень, які використовуються прокуратурою;

здати на зберігання свої закордонні паспорти.

Головне про цю резонансну справу

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня заявила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. Мовиться про схеми, які могли завдали шкоду бюджету в розмірі понад 689 мільйонів гривень.

У той день вона підписали підозру в цій справі 5 особам.

Серед них були Олег Бриндак, мер Одеси Геннадій Труханов, колишній головний прокурор області Олег Жученко та відомий бізнесмен Володимир Галантернік. Згодом почалися судові засідання з обраннями запобіжних заходів.

Усіх фігурантів справи почали випускати під заставу. У більшості випадків вони намагалися зменшити суму застави. Для прикладу, Труханов казав, що в нього немає 30 мільйонів, які йому призначили. Проте ці гроші сплатив за нього олігарх Вадим Новінський.

Наразі у справі вже більше, ніж півтора десятка фігурантів. Переважно підозрювані є колишніми чи навіть чинними посадовцями одеської міськради.

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