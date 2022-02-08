Розкрадання землі в Одесі: зняли частину обмежень із соратника Труханова
Джерело:"Думская"
Вищий антикорупційний суд 8 лютого продовжив запобіжний захід заступнику мера Одеси Олегу Бриндаку. У цей день із нього зняли частину обмежень.
Посадовець є одним із фігурантів справи про масштабне розкрадання землі в Одесі. Перший запобіжний захід йому обрали 4 листопада – дозволили вийти під заставу 40 мільйонів гривень. Проте згодом розмір застави зменшили до 24,9 мільйона.
Нещодавно ВАКС продовжив термін обмежень, які наклали на Труханова: що заборонено меру Одеси
Зникло одне з обмежень
ВАКС постановив, що відтепер Бриндак може вільно пересуватися Україною. Для цього йому не потрібно буде отримувати дозвіл на це від правоохоронців.
Що він досі повинен робити:
- прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ;
- повідомляти про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними; утримуватися від відвідування приміщень, які використовуються прокуратурою;
- здати на зберігання свої закордонні паспорти.
Головне про цю резонансну справу
Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня заявила, що правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання землі в Одесі. Мовиться про схеми, які могли завдали шкоду бюджету в розмірі понад 689 мільйонів гривень.
У той день вона підписали підозру в цій справі 5 особам.
Серед них були Олег Бриндак, мер Одеси Геннадій Труханов, колишній головний прокурор області Олег Жученко та відомий бізнесмен Володимир Галантернік. Згодом почалися судові засідання з обраннями запобіжних заходів.
Усіх фігурантів справи почали випускати під заставу. У більшості випадків вони намагалися зменшити суму застави. Для прикладу, Труханов казав, що в нього немає 30 мільйонів, які йому призначили. Проте ці гроші сплатив за нього олігарх Вадим Новінський.
Наразі у справі вже більше, ніж півтора десятка фігурантів. Переважно підозрювані є колишніми чи навіть чинними посадовцями одеської міськради.
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