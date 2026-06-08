Россия атаковала энергообъект ДТЭК на юге Одесщины: тысяча людей осталась без света

Утром 8 июня Одесщина оказалась под атакой дронов. Враг повредил в регионе энергетическую инфраструктуру.

Оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК. Об этом сообщили в компании.

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Какие последствия атаки на Одесщину?

Из-за повреждения оборудования временно без света остались более тысячи семей Одесщины.

Наши бригады уже работают на месте: осматривают оборудование, разбирают завалы и начинают восстановительные работы. Ремонт потребует времени. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Об ударе по энергетической инфраструктуре ранее заявлял глава ОВА Олег Кипер. Он уточнил, что пораженный объект находится на юге региона.

Напомним, что в Одессе в результате атаки дронов пострадали три человека. В момент удара они находились на остановке общественного транспорта. Среди пострадавших – женщины 64 и 65 лет, а также 55-летний водитель маршрутки. Состояние двух раненых медики оценивают как тяжелое.

На месте происшествия поврежден остановочный комплекс и несколько маршрутных такси.

Кроме того, в Одесском районе из-за вражеских обстрелов разрушен и охвачен пожаром частный жилой дом, а также поврежден объект критической инфраструктуры.