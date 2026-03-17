Пожары и перебои со светом: россияне ударили по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области

Оккупанты продолжают террор украинских городов, разрушая инфраструктуру. В частности во время ночной атаки 17 марта пострадала Одесская область. Российские войска били дронами.

О последствиях вражеской атаки на регион проинформировал глава местной ОВА Олег Кипер.

Читайте также Оккупанты ракетами ударили по терминалу "Новой почты" в Запорожье: количество раненых возросло

Что известно об ударе по Одесской области?

Атака пришлась на южную часть региона. Там повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Последствия фиксировали на территории предприятий, в частности, повреждена часть оборудования. Также на локациях возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать спасателям.

В то же время из-за атаки возникли перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах.

Критическая инфраструктура переведена на резервное питание,

– уточнил Кипер.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как отметили в Одесской облпрокуратуре, по факту обстрела начато досудебное расследование военных преступлений России. Речь идет о части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Кстати, на днях распространялась информация о якобы дефиците питьевой воды в Одессе из-за загрязнения Днепра.

Какие последствия атаки фиксировали в других городах?