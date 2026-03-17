Пожары и перебои со светом: россияне ударили по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области
- Российские войска атаковали юг Одесской области.
- Вследствие удара возникли пожары, кое-где фиксируются также проблемы с электроснабжением.
Оккупанты продолжают террор украинских городов, разрушая инфраструктуру. В частности во время ночной атаки 17 марта пострадала Одесская область. Российские войска били дронами.
О последствиях вражеской атаки на регион проинформировал глава местной ОВА Олег Кипер.
Читайте также Оккупанты ракетами ударили по терминалу "Новой почты" в Запорожье: количество раненых возросло
Что известно об ударе по Одесской области?
Атака пришлась на южную часть региона. Там повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
Последствия фиксировали на территории предприятий, в частности, повреждена часть оборудования. Также на локациях возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать спасателям.
В то же время из-за атаки возникли перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах.
Критическая инфраструктура переведена на резервное питание,
– уточнил Кипер.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Как отметили в Одесской облпрокуратуре, по факту обстрела начато досудебное расследование военных преступлений России. Речь идет о части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Кстати, на днях распространялась информация о якобы дефиците питьевой воды в Одессе из-за загрязнения Днепра. Ситуацию прокомментировали в ЦПД.
Какие последствия атаки фиксировали в других городах?
С самого утра 17 марта российские войска запустили ракеты на Запорожье. Целью врага стал логистический терминал "Новой почты", где на момент удара находились сотрудники. В результате атаки пострадали 8 человек.
Также под ударом оккупантов была Днепропетровская область. Больше всего пострадали Никопольщина, Синельниковщина и Павлоградский район. Также известно о 2 раненых.
К тому же российские дроны атаковали предприятие гражданской инфраструктуры в Чугуевской общине, вызвав значительные разрушения зданий.