Россияне в очередной раз атаковали энергетику Одесской области: есть перебои с электричеством

В ночь на 29 марта вражеская рамия продолжила террор украинских городов. Под ударом была, в частности, Одесская область, там повреждения получил объект энергетики.

О последствиях обстрела Одесской области проинформировал глава местной ОГА Олег Кипер.

Смотрите также Враг атакует Полтаву: в городе прогремели взрывы

Что известно об атаке на Одесскую область?

Враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре. Один из дронов попал в частный жилой дом, там частично разрушен фасад.

К тому же есть повреждения на территории дачного кооператива.

Кое-где на местах попаданий возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Все соответствующие службы работают на локациях и оценивают нанесенный ущерб.

Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением,

– отметил Кипер.

При этом, информация о пострадавших или погибших в результате атаки, к счастью, не поступала.

Отметим, в ночь на 28 марта страна-агрессорка ударила дронами по Одессе, в результате чего погибли люди и пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них ребенок.

Какие еще города находились под прицелом россиян?