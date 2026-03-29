Россияне в очередной раз атаковали энергетику Одесской области: есть перебои с электричеством
В ночь на 29 марта вражеская рамия продолжила террор украинских городов. Под ударом была, в частности, Одесская область, там повреждения получил объект энергетики.
О последствиях обстрела Одесской области проинформировал глава местной ОГА Олег Кипер.
Что известно об атаке на Одесскую область?
Враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре. Один из дронов попал в частный жилой дом, там частично разрушен фасад.
К тому же есть повреждения на территории дачного кооператива.
Кое-где на местах попаданий возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Все соответствующие службы работают на локациях и оценивают нанесенный ущерб.
Из-за атаки в ряде населенных пунктов фиксируются перебои с электроснабжением,
– отметил Кипер.
При этом, информация о пострадавших или погибших в результате атаки, к счастью, не поступала.
Отметим, в ночь на 28 марта страна-агрессорка ударила дронами по Одессе, в результате чего погибли люди и пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них ребенок.
Какие еще города находились под прицелом россиян?
- 29 марта в Конотопе Сумской области зафиксирован удар со стороны врага. В результате атаки получили повреждения жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры.
- Утром россияне продолжают запускать в Украину ударные дроны. В частности, в Киевской области работает ПВО.
-