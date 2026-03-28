Удар по роддому в Одессе: больница прекратила прием пациенток после атаки россиян

В Одессе после попадания дрона 28 марта в роддом временно приостановили госпитализацию пациентов. В результате атаки на город есть погибший и раненые, среди которых ребенок.

Известно, что в медучреждении находились более 30 пациенток, в частности новорожденные и роженицы. Об этом сообщили в роддоме №5 города Одессы, передает Общественное.

Что известно о работе роддома после атаки?

В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе был поврежден роддом, из-за чего медучреждение вынуждено временно приостановить плановую госпитализацию. Удар пришелся по крыше здания.

По официальной информации, в результате атаки на город один человек скончался в больнице от полученных травм. Еще 11 человек получили ранения, среди них – девятилетний ребенок. По данным Минздрава, на момент атаки в роддоме находились 33 пациентки, из которых 22 – роженицы, а также 19 новорожденных. Всех женщин оперативно эвакуировали в другие медицинские учреждения города. Двух младенцев перевели в Одесскую областную клиническую детскую больницу.

В роддоме №5 сообщили, что из-за последствий обстрела временно прекращают прием пациентов на плановую госпитализацию. Сейчас медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а соответствующие службы ликвидируют последствия атаки.

Последствия атаки на роддом в Одессе / ГСЧС Одесской области

