Дрон России разрушил дом в Одесской области: есть пострадавшая, под завалами может быть еще один человек

Российские войска продолжают терроризировать юг Одесской области дроновыми атаками. Вечером 24 марта вражеский беспилотник разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар.

Известно о пострадавшей женщине, под завалами могут находиться еще один человек. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно об атаке на Одесскую область?

Российские оккупационные войска вечером 24 марта атаковали юг Одесской области ударным дроном. В результате вражеского удара был полностью разрушен один из жилых домов, что привело к масштабному пожару.

По предварительной информации, пострадала по меньшей мере одна женщина. Также существует вероятность, что под завалами может находиться еще один человек. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Кроме разрушенного дома, повреждения получили еще шесть частных домов, расположенных рядом. На месте происшествия работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.

Дом, который разрушил российский дрон / Фото Олег Кипер

Правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения.

