Дрон России разрушил дом в Одесской области: есть пострадавшая, под завалами может быть еще один человек
Российские войска продолжают терроризировать юг Одесской области дроновыми атаками. Вечером 24 марта вражеский беспилотник разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар.
Известно о пострадавшей женщине, под завалами могут находиться еще один человек. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Что известно об атаке на Одесскую область?
Российские оккупационные войска вечером 24 марта атаковали юг Одесской области ударным дроном. В результате вражеского удара был полностью разрушен один из жилых домов, что привело к масштабному пожару.
По предварительной информации, пострадала по меньшей мере одна женщина. Также существует вероятность, что под завалами может находиться еще один человек. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
Кроме разрушенного дома, повреждения получили еще шесть частных домов, расположенных рядом. На месте происшествия работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.
Дом, который разрушил российский дрон / Фото Олег Кипер
Правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения.
Какие еще города пострадали в результате атаки?
В результате массированной атаки на Винницкую область 24 марта пострадали местные жители. По состоянию на 18:54 известно об 11 раненых, из которых 6 госпитализированы, 5 получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение. Также сообщили об 1 погибшем – мужчине 59 лет.
В результате атаки дронов на Ивано-Франковск погибли нацгвардеец и его дочь, которые посещали перинатальный центр. В городских и областных роддомах выбиты окна, ведут работы по восстановлению, и оказывают помощь пострадавшим.
24 марта Россия осуществила атаку "Шахедами" на Львов, попав в Церковь святого Андрея и жилые дома. В результате атаки повреждены стекла, возникли пожары, в частности, на улице Степана Бандеры и в жилом доме на Сыхове, продолжается работа спасательных служб.
Во время массированной атаки российских войск по территории Украины под удар попали Тернопольская и Хмельницкая области. В регионах работали силы противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить часть вражеских беспилотников. Однако есть попадания по энергетической инфраструктуре городов, наблюдаются проблемы со светом.