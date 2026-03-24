Відомо про постраждалу жінку, під завалами можуть перебувати ще одна людина. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Одещину?

Російські окупаційні війська ввечері 24 березня атакували південь Одещини ударним дроном. Унаслідок ворожого удару було повністю зруйновано один із житлових будинків, що призвело до масштабної пожежі.

За попередньою інформацією, постраждала щонайменше одна жінка. Також існує ймовірність, що під завалами може перебувати ще одна людина. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Крім зруйнованого будинку, пошкоджень зазнали ще шість приватних осель, розташованих поруч. На місці події працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

Будинок, який зруйнував російський дрон / Фото Олег Кіпер

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення.

