Відомо про постраждалу жінку, під завалами можуть перебувати ще одна людина. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про атаку на Одещину?
Російські окупаційні війська ввечері 24 березня атакували південь Одещини ударним дроном. Унаслідок ворожого удару було повністю зруйновано один із житлових будинків, що призвело до масштабної пожежі.
За попередньою інформацією, постраждала щонайменше одна жінка. Також існує ймовірність, що під завалами може перебувати ще одна людина. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Крім зруйнованого будинку, пошкоджень зазнали ще шість приватних осель, розташованих поруч. На місці події працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.
Будинок, який зруйнував російський дрон / Фото Олег Кіпер
Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення.
Які ще міста постраждали внаслідок атаки?
Унаслідок масованої атаки на Вінниччину 24 березня постраждали місцеві мешканці. Станом на 18:54 відомо про 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування. Також повідомили про 1 загиблого – чоловіка 59 років.
Внаслідок атаки дронів на Івано-Франківськ загинули нацгвардієць та його донька, які відвідували перинатальний центр. У міських та обласних пологових будинках вибиті вікна, ведуть роботи з відновлення, і надають допомогу постраждалим.
24 березня Росія здійснила атаку "Шахедами" на Львів, влучивши у Церкву святого Андрія та житлові будинки. Внаслідок атаки пошкоджено шибки, виникли пожежі, зокрема, на вулиці Степана Бандери та в житловому будинку на Сихові, триває робота рятувальних служб.
Під час масованої атаки російських військ по території України під удар потрапили Тернопільська та Хмельницька області. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося знищити частину ворожих безпілотників. Однак є влучання по енергетичній інфраструктурі міст, спостерігаються проблеми зі світлом.