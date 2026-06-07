Россия массированно атаковала Одесскую область: какие последствия и есть ли пострадавшие
Оккупанты в ночь на 7 июня атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате вражеских ударов начался пожар.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
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Какие последствия российской атаки по Одесской области?
Этой ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов БпЛА вспыхнул пожар в нежилом помещении. К сожалению, ранения получил 41-летний мужчина.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. В результате атаки он получил осколочные ранения. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное.
В Черноморске в результате атаки БпЛА разрушениям подверглись жилые дома, газовая труба, а также сооружения на территории храма. Впоследствии стало известно, что из-за ударов повреждены 2 грузовых автомобиля.
На территории Черноморской общины также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, а информация о повреждениях уточняется.
Когда еще Россия атаковала Одессу и область?
Россия утром 5 июня атаковала утром 5 июня Украину БПЛА и ракетами. В Одесской области две баллистические ракеты с кассетной боевой частью попали в объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона.
В ночь на пятницу, 5 июня, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под вражеской атакой оказался объект критической инфраструктуры и жилой дом.
В ночь на 3 июня вражеские войска нанесли удар дронами по Одесской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура региона. В результате очередной циничной атаки был поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение.