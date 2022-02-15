Без упоминания о России: Одесский облсовет обратился к жителям региона из-за угрозы войны

Депутаты Одесского областного совета проголосовали за публичное обращение к местным жителям. Упоминали о военной угрозе, но "забыли" о российской агрессии.

Как передает 24 канал, проект обращения был обнародован на сайте облсовета Одесчины. Его приняли на внеочередной сессии 15 февраля.

К теме Нападение России – фейк: в Одессе депутат из партии Шария выступил против флагов Украины на сессии

Текст обращения

В обращении депутаты отметили, что Одесская область – мирный, многонациональный и спокойный регион. В то же время Одесса – это город боевой славы, жители которого никогда не сдавались.

"Когда мы снова сдаем экзамен на единство и патриотизм, каждый из нас должен осознать свою собственную ответственность за будущее нашего региона и нашего Государства", – отметили авторы.

Отрывок из обращения / Скриншот с сайта Одесского облсовета

Жителей Одесчины призвали сохранять моральную устойчивость и не паниковать, потому что именно этого хочет враг. Политические силы поощрили единство и консолидацию усилий, "чтобы совместно противостоять внешнему давлению и не расшатывать политическую ситуацию внутри страны".

"Верьте в нашу армию, в наших дипломатов, у которых достаточно сил и средств, а также соответствующий опыт, чтобы отстоять наше государство", – подчеркнули в обращении.

Отрывок из обращения / Скриншот с сайта Одесского облсовета

В то же время, всех, кто может, попросили присоединяться к отрядам территориальной обороны. Другие граждане сейчас помогут только тем, что продолжат работать в обычном режиме и будут поддерживать экономику.

Соответствующее решение поддержали 44 депутата. 5 избранников из Одесского облсовета были против.

Актуально Непригодны для использования: Труханов назвал укрытие в Одессе фикцией

Без упоминания России

По информации "Думской", депутат Михаил Шмушкович заметил, что в обращении нет упоминаний о России. Он предложил начать обращение со слов о российской агрессии.

Шмушкович подчеркнул, что война в Украине продолжается с 2014 года, но в последнее время на границах очень непростая ситуация. Нагнетает ситуацию Россия, которая скапливает войска и технику, угрожает Украине и Европе.

Поправка от Шмушковича / Фото "Думской"

Однако эту поправку поддержали только 20 депутатов, поэтому она не прошла. Традиционно против были представители от партии Шария и ОПЗЖ.

Самое главное из Конгресса местных и региональных властей в Харькове: смотрите сюжет