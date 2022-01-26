Боевая стрельба в Одесской области: ВСУ тестируют оружие

На полигоне в Одесской области стартовали испытания нового оружия. Тестируют образцы на суше и в Черном море.

О плановой боевой стрельбе местным жителям сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации. Испытывают вооружение на полигоне "Алибей" возле села Тузлы Одесской области.

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Испытание оружия в Одесской области

Известно, что испытания вооружения стартовали 25 января. Боевая стрельба в Одесской области продлится до 12 февраля.

На время проведения исследований оружия ограничат доступ гражданских к морской косе. Речь идет о территории от села Лебедевка до части Черного моря возле полигона.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Жители могут обнаружить обломки ракет, боеприпасов или беспилотников вокруг полигона. В таких случаях просят обращаться к командованию "Алибея" или к местным властям.

Полигон в Одесской области: что известно "Алибей" – это полигон, который принадлежит Министерству обороны Украины. Его создали как альтернативу оккупированным Россией территориям для испытаний в Крыму. С 2017 года на полигоне тестировали ракетные комплексы "Ольха", "Нептун", "Печора", "Тайфун" и "Точка-У".

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