Боевая стрельба в Одесской области: ВСУ тестируют оружие
Источник:Белгород-Днестровская РГА
На полигоне в Одесской области стартовали испытания нового оружия. Тестируют образцы на суше и в Черном море.
О плановой боевой стрельбе местным жителям сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации. Испытывают вооружение на полигоне "Алибей" возле села Тузлы Одесской области.
К теме The Times посвятил статью матери 3 детей из Украины, которая готова стрелять во врага
Испытание оружия в Одесской области
Известно, что испытания вооружения стартовали 25 января. Боевая стрельба в Одесской области продлится до 12 февраля.
На время проведения исследований оружия ограничат доступ гражданских к морской косе. Речь идет о территории от села Лебедевка до части Черного моря возле полигона.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Жители могут обнаружить обломки ракет, боеприпасов или беспилотников вокруг полигона. В таких случаях просят обращаться к командованию "Алибея" или к местным властям.
Полигон в Одесской области: что известно"Алибей" – это полигон, который принадлежит Министерству обороны Украины. Его создали как альтернативу оккупированным Россией территориям для испытаний в Крыму. С 2017 года на полигоне тестировали ракетные комплексы "Ольха", "Нептун", "Печора", "Тайфун" и "Точка-У".
Угроза вторжения России в Украину: коротко
- По информации СНБО и Минобороны, к границам Украины Россия стянула около 120 тысяч военных. Данилов утверждает, что такого количества недостаточно для полномасштабного вторжения.
- Белый дом акцентирует на том, что Кремль может атаковать "в любой момент". Американцы также предоставили третью партию оружия Украине, которая уже прибыла в аэропорт "Борисполь".
- Президент Владимир Зеленский призвал людей сохранять спокойствие и верить украинской власти.
Помощь Украине на фоне угрозы нападения Кремля / Инфографика 24 канала