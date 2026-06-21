Центр Одессы остался без света: в чём причина

Утром в воскресенье, 21 июня, жители центральной части Одессы остались без электроснабжения. Причиной стала аварийная ситуация на Одесской ТЭЦ.

Об этом сообщил Одесский городской совет.

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Что произошло в Одессе?

По данным горсовета, без света остались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий.

В настоящее время энергетики проводят работы по восстановлению электроснабжения, ориентировочное время завершения – до конца суток.

Городские власти находятся в оперативной связи с энергетиками и контролируют ситуацию,

– говорится в сообщении.

Тем временем в Одесской областной государственной администрации сообщили, что этой ночью враг продолжил наносить удары по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В частности, в Измаильском районе в результате атаки был поврежден жилой сектор – из-за попадания там загорелись частный жилой дом и приусадебное строение.

К счастью, пострадавших нет.

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Напомним, 20 июня российские войска также били по Одесской области. Тогда вражеский ударный беспилотник типа "Шахед" атаковал автозаправочную станцию в южной части региона, в результате попадания дрона произошло возгорание газовоза.