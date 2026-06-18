В ВМС Украины рассказали подробности.

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Что происходило у побережья Одессы?

Накануне вечером в районе Одессы проводились плановые мероприятия по подготовке к отражению возможных атак противника с применением морских беспилотных средств. Эти действия носили исключительно тренировочный характер и были направлены на повышение готовности украинских сил к реагированию на потенциальные угрозы.

Военные подчеркнули, что подобные учения являются частью системной подготовки к возможным сценариям развития ситуации на морском направлении.

В то же время в ВМС отметили, что угроза со стороны России остается актуальной. Подразделения флота продолжают постоянную работу по усилению обороноспособности и готовности оперативно реагировать на любые вызовы в акватории Черного моря.

В ВМС Украины показали учения, которые проводились у побережья Одессы: смотрите видео

Напомним, Россия пытается развивать направление морских беспилотных катеров, однако пока не добилась значительных результатов и не применяет их массово. В то же время, Украина уже имеет существенный опыт в этой сфере и опережает противника в эффективности использования таких технологий.

По словам спикера ВМС, угроза от морских дронов существует, но ее масштаб пока не растет. Украинские силы вместе с тем работают над новыми средствами противодействия таким вызовам.