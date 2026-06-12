Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Каковы последствия атаки на Одесскую область?

В результате вражеской ракетной атаки на юг Одесской области загорелись три частных жилых дома, еще три дома были разрушены.

По предварительным данным местных властей,, два человека пострадали –, они получили осколочные ранения. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется,

– добавил Кипер.

Еще один ракетный удар России по гражданской инфраструктуре повредил солнечные панели на территории предприятия. В результате этой атаки, к счастью, пострадавших нет. На месте попадания ведутся работы по ликвидации последствий.

Последствия атаки на Одесскую область: смотрите фото ОВА

Где недавно зафиксировали попадания?

Ночью 12 июня под атакой врага оказались Сумы – в городе прогремело несколько взрывов. Один БПЛА попал в общежитие на уровне 6-го этажа,, в доме выбило окна.

В Полтавской области ударные беспилотники оккупантов попали в цех одного из промышленных предприятий. На месте попадания вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали спасатели.

Также под прицелом "Шахедов" этой ночью оказались железнодорожные вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции в Сумской области. К сожалению, есть одна жертва – сотрудница "Укрзализныци". Еще одна сотрудница поста электрической централизации получила ранения.