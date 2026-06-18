У ВМС України розповіли деталі.

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Що відбувалося поблизу узбережжя Одеси?

Напередодні ввечері в районі Одеси проводилися планові заходи з підготовки до відбиття можливих атак противника із застосуванням морських безпілотних засобів. Ці дії мали виключно тренувальний характер і були спрямовані на підвищення готовності українських сил до реагування на потенційні загрози.

Військові підкреслили, що подібні навчання є частиною системної підготовки до можливих сценаріїв розвитку ситуації на морському напрямку.

Водночас у ВМС зазначили, що загроза з боку Росії залишається актуальною. Підрозділи флоту продовжують постійну роботу з посилення обороноздатності та готовності оперативно реагувати на будь-які виклики в акваторії Чорного моря.

У ВМС України показали навчання, які проводилися поблизу узбережжя Одеси: дивіться відео

Нагадаємо, Росія намагається розвивати напрямок морських безпілотних катерів, однак поки не досягла значних результатів і не застосовує їх масово. Водночас Україна вже має суттєвий досвід у цій сфері та випереджає противника в ефективності використання таких технологій.

За словами речника ВМС, загроза від морських дронів існує, але її масштаб наразі не зростає. Українські сили водночас працюють над новими засобами протидії таким викликам.