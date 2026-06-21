Об этом сообщил Одесский городской совет.
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Что произошло в Одессе?
По данным горсовета, без света остались абоненты центральной части города, а также несколько транспортных предприятий.
В настоящее время энергетики проводят работы по восстановлению электроснабжения, ориентировочное время завершения – до конца суток.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Городские власти находятся в оперативной связи с энергетиками и контролируют ситуацию,
– говорится в сообщении.
Тем временем в Одесской областной государственной администрации сообщили, что этой ночью враг продолжил наносить удары по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. В частности, в Измаильском районе в результате атаки был поврежден жилой сектор – из-за попадания там загорелись частный жилой дом и приусадебное строение.
К счастью, пострадавших нет.
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Напомним, 20 июня российские войска также били по Одесской области. Тогда вражеский ударный беспилотник типа "Шахед" атаковал автозаправочную станцию в южной части региона, в результате попадания дрона произошло возгорание газовоза.