Про це повідомила Одеська міська рада.

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Що сталося в Одесі?

За даними міськради, без світла залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

Наразі енергетики проводять роботи з відновлення електропостачання, орієнтовний час завершення – до кінця доби.

Міська влада перебуває в оперативній комунікації з енергетиками та контролює ситуацію,

– йдеться в повідомленні.

Тим часом в Одеській ОВА повідомили, що цієї ночі ворог продовжив атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Зокрема, в Ізмаїльському районі внаслідок атаки було пошкоджено житловий сектор – через влучання там спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда.

На щастя, постраждалих немає.

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Нагадаємо, 20 червня російські війська також били по Одещині. Тоді ворожий ударний безпілотник типу "Шахед" атакував автозаправну станцію в південній частині регіону, внаслідок влучання російського дрона сталося загоряння газовозу.