Черное море отошло от берега в Одессе: впечатляющие фото

Необычное природное явление зафиксировали в Одессе. Черное море отошло от берега.

Фотографии с одесских пляжей были обнародованы в местном телеграм-канале. На фотографиях заметно, что уровень воды снизился на несколько метров.

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Море отошло от берега

Очевидцы зафиксировали набережную возле туристической достопримечательности в Одессе – Желтого камня на пляже Отрада. На фото заметно, что уровень воды у волнорезов существенно снизился.

. Желтый камень – большой зубчатый камень, лежащий на берегу моря в Одессе. Благодаря своей необычной форме, он стал популярным местом для фотографирования.

То, что вода отступила, видно по линии на Желтом камне. Побережье обмелело, а на пирсе стала заметна полоса с мидиями, обычно покрытая водой.

В Одессе море отошло от берега / Фото Дмитрия Либкина

Как пояснила в комментарии журналистке 24 канала руководительница отдела морских прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Земфира Заволокина, снижение уровня воды в море связано с сильными порывами ветра.

С вечера 14 января до полуночи 16 января на побережье Одессы дул северо-западный ветер со скоростью 12 метров в секунду. Кое-где порывы достигали 18 метров в секунду.

В этой связи, кратковременно снизился уровень воды до 432 – 430 сантиметров. К счастью, критической отметки в 421 сантиметр он не достиг, так что никакого вреда гидрологическое явление жителям Одессы не принесло.

Черное море пожелтело

В конце декабря жители временно оккупированного Крыма наблюдали другое необычное явление в Черном море. У берегов водоем приобрел желтый цвет.

Инцидент зафиксирован в Евпатории. По предварительной информации, море пожелтело после шторма. Со дна поднялся песок, который и придал необычной окраски воде.

Черное море в Крыму стало желтым / Скриншот с видео

Специалисты утверждают, что после сильного шторма такое часто случается. Черноморский песок у берега может длительное время не оседать, поэтому вода становится временно "окрашенной" в разные оттенки желтого.

Текст публикации в телеграме:

"В Одессе море отошло от берега

Заметно обнажились волнорез, Желтый камень, на пирсе видна полоса с мидиями, обмелело побережье".