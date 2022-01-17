Фотографии с одесских пляжей были обнародованы в местном телеграм-канале. На фотографиях заметно, что уровень воды снизился на несколько метров.

Обратите внимание Разделся и прыгнул с пирса: в Одессе разыскивают ночного пловца

Море отошло от берега

Очевидцы зафиксировали набережную возле туристической достопримечательности в Одессе – Желтого камня на пляже Отрада. На фото заметно, что уровень воды у волнорезов существенно снизился.

Справка. Желтый камень – большой зубчатый камень, лежащий на берегу моря в Одессе. Благодаря своей необычной форме, он стал популярным местом для фотографирования.

То, что вода отступила, видно по линии на Желтом камне. Побережье обмелело, а на пирсе стала заметна полоса с мидиями, обычно покрытая водой.

В Одессе море отошло от берега / Фото Дмитрия Либкина

Пока причины такого природного явления непонятны. Журналистка 24 канала пытается получить комментарий экологов о ситуации.

Черное море пожелтело

В конце декабря жители временно оккупированного Крыма наблюдали другое необычное явление в Черном море. У берегов водоем приобрел желтый цвет.

Инцидент зафиксирован в Евпатории. По предварительной информации, море пожелтело после шторма. Со дна поднялся песок, который и придал необычной окраски воде.

Черное море в Крыму стало желтым / Скриншот с видео

Специалисты утверждают, что после сильного шторма такое часто случается. Черноморский песок у берега может длительное время не оседать, поэтому вода становится временно "окрашенной" в разные оттенки желтого.

Текст публикации в телеграме:

"В Одессе море отошло от берега

Заметно обнажились волнорез, Желтый камень, на пирсе видна полоса с мидиями, обмелело побережье".