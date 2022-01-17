Фотографии с одесских пляжей были обнародованы в местном телеграм-канале. На фотографиях заметно, что уровень воды снизился на несколько метров.
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Море отошло от берега
Очевидцы зафиксировали набережную возле туристической достопримечательности в Одессе – Желтого камня на пляже Отрада. На фото заметно, что уровень воды у волнорезов существенно снизился.
То, что вода отступила, видно по линии на Желтом камне. Побережье обмелело, а на пирсе стала заметна полоса с мидиями, обычно покрытая водой.
В Одессе море отошло от берега / Фото Дмитрия Либкина
Пока причины такого природного явления непонятны. Журналистка 24 канала пытается получить комментарий экологов о ситуации.
Черное море пожелтело
В конце декабря жители временно оккупированного Крыма наблюдали другое необычное явление в Черном море. У берегов водоем приобрел желтый цвет.
Инцидент зафиксирован в Евпатории. По предварительной информации, море пожелтело после шторма. Со дна поднялся песок, который и придал необычной окраски воде.
Черное море в Крыму стало желтым / Скриншот с видео
Специалисты утверждают, что после сильного шторма такое часто случается. Черноморский песок у берега может длительное время не оседать, поэтому вода становится временно "окрашенной" в разные оттенки желтого.
Текст публикации в телеграме:
"В Одессе море отошло от берега
Заметно обнажились волнорез, Желтый камень, на пирсе видна полоса с мидиями, обмелело побережье".