Об этом в своем телеграме сообщили СМИ кафиров. Такое явление у берегов Черного моря было отмечено 28 декабря.
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Почему море окрасилось в желтый цвет
Как объяснили специалисты, такую необычную окраску море получило из-за шторма, во время которого со дна поднялся песок.
Черное море в Крыму стало желтым / Скриншот видео
Такое природное явление считают обычным после сильного шторма. Поэтому песок в Черном море у берега Евпатории долго не оседает, что окрашивает воду в разные оттенки желтого.
Черное море стало желтым: смотрите видео
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