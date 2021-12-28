Про це у своєму телеграмі повідомили ЗМІ окупантів. Таке явище біля берегів Чорного моря зауважили 28 грудня.

Цікаво Водяний смерч пронісся узбережжям Чорного моря: відео

Чому море забарвилось у жовтий колір

Як пояснили фахівці, таке незвичайне забарвлення море отримало через шторм, під час якого з дна піднявся пісок.



Чорне море в Криму стало жовтим / Скриншот з відео

Таке природне явище вважають звичайним після сильного шторму. Тож пісок у Чорному морі біля берега в Євпаторії довго не осідає, що забарвлює воду у різні відтінки жовтого.

Чорне море отримало жовтий колір: дивіться відео

Схожі випадки: останні новини