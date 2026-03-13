Действительно ли Одесса останется без питьевой воды: в ЦПД объяснили

На реке Днестр 10 марта заметили пятна технического масла после одной из российских атак. Из-за этого в сети жителей Одессы начали запугивать угрозой дефицита питьевой воды.

Информацию из телеграмм-каналов опровергли и назвали манипулятивной в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Влияет ли загрязнение на питьевую воду?

Сначала в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщили, что 10 марта зафиксировали пятна технических масел на реке Днестр. Заметили их возле села Лядова в Винницкой области.

Предварительной причиной загрязнения в ведомстве называют утечку ракетного топлива возле Днестровской ГЭС. Произойти это могло в результате российского обстрела 7 марта.

Известно, что пятно распространилось вниз по течению, в частности в район села Неславча в Молдове. В то же время в ЦПД назвали ложными сообщения телеграмм-каналов о возможной нехватке или потере питьевой воды в Одессе из-за загрязнения.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб,

– заверили в СНБО.

Там добавили, что Министерство координирует работу ГСЧС, ОВА, Госводагентства и Государственной экологической инспекции. А в Винницкой и Одесской областях уже провели заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности.

К тому же лаборатории взяли пробы воды в местах возможного распространения загрязнения. Речь идет о местах водозабора в селе Маяки и в Днестровском лимане.

В ЦПД СНБО объяснили, что спасатели установят боновые заграждения и используют сорбенты для локализации загрязнения после согласования с Молдовой.

Отмечается, что Украина сообщила Молдове о трансграничном загрязнении. Страны координируют действия в рамках Днестровской комиссии для минимизации последствий для экологии.

Есть ли проблемы с водоснабжением в Украине?