В ГИС требовали взятку у алиментщика-должника: в Одессе задержали госслужащего

В Одессе поймали на получении взятки служащего ГИС. Он якобы обещал организовать отмену запрета на выезд из страны.

Теперь подозреваемому грозит суровое наказание. Об этом сообщили в региональном управлении прокуратуры 19 января.

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Доллары взятки были "мечеными"

Работник Государственной исполнительной службы был задержан, когда он, вероятно, получал взятку. У него сразу изъяли 500 долларов. На фото заметно, что купюры были "мечены" веществом, которое светится в ультрафиолетовом луче.

"Меченые" купюры взятки служащего / Фото Прокуратуры Одесской области

За эту взятку якобы должны были отменить запрет на выезд из страны, который был у неплательщика алиментов. Для этого должностное лицо должно было повлиять на своего коллегу.

Деньги, которые, вероятно, получил госслужащий / Фото Прокуратуры Одесской области

Кроме того, злоумышленник не пренебрегал возможностью угрожать. По данным следователей, он обещал начислить исполнительный сбор и штраф за несвоевременную уплату задолженности по алиментам.

Что чревато за такое преступление

В настоящее время это дело расследуется по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении влиянием. А именно ее частью о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Если вину задержанного смогут доказать, ему грозит от 3 до 8 лет. Кроме того, возможна конфискация имущества.

Кабинет госслужащего в момент задержания / Фото Прокуратуры Одесской области

Другое громкое задержание накануне

В Киеве СБУ задержала госслужащего на получении взятки 400 тысяч гривен. За эти средства мужчина обещал предпринимателям договориться о продлении сроков закупки у них спецодежды.

Правоохранители также начали устанавливать всех причастных к этой схеме. Они полагают, что ее организовала группа чиновников.

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