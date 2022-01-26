Главного инспектора Одесской таможни разоблачили на получении "дани" от предпринимателей

Одесские полицейские задержали главного инспектора местной таможни. Служащий ежемесячно получал взятки от владельцев бизнеса.

Предприниматели ежемесячно перевозили товары без уплаты налога. За это главному инспектору Одесской таможни платили в долларах.

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Коррупция на таможне

Известно, что главный одесский таможенник получал взятки от предпринимателей за перевозку подакцизных товаров без уплаты пошлины. Нарушителя задержали во время получения очередной суммы.



Руководитель Одесской таможни попался на получении взяток / Фото Нацполиции

25 января служащий получил 1,7 тысячи долларов. Ранее правоохранители зафиксировали, как он получил 900 долларов.



Правоохранители зафиксировали 2 случая получения денег / Фото Нацполиции

По факту получения неправомерной выгоды должностному лицу грозит до 10 лет заключения. Полицейские задержали коррупционера, вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Взяточничество в Ивано-Франковске

В декабре на получении взяток поймали руководителя Ивано-Франковской таможни. Он требовал от предпринимателей деньги за экспорт украинских продуктов в Европу.



Таможенник получил подозрение от правоохранителей / Фото СБУ

Таможенник имел сообщника, который отвечал за финансовую часть преступной схемы. Их обоих задержали правоохранители и вручили подозрения.

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