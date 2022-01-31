Гниют и разваливаются на ходу: в сети показали ужасы одесских маршруток

В Одессе курсируют автобусы в аварийном состоянии. Ужасы общественного транспорта показали возмущенные пассажиры в соцсетях.

Так, в одесской маршрутке №148 зафиксировали дырявое дно. При движении дыра в полу становится еще более очевидной.

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Аварийные автобусы в Одессе

Пассажиры одесского автобуса №148 возмутились тем, что их перевозят в аварийном транспорте. Еще и в зимний период.

Разве такой пустяк может помешать транспортникам "косить" деньги на перевозках,

– возмутились одесситы.



В одесской маршрутке прогнила стенка в салоне / Фото из телеграм-канала "Я свидетель"

На фото попал и прогнивший в маршрутке №197 в Одессе салон. Примечательно, что от внутренних стенок транспорта отпали куски и стали видны "внутренности" обшивки.

Пассажиры зафиксировали аварийные места в одесских маршрутках: смотрите видео

Одесские перевозчики

По предварительной информации, маршрут №148 в Одессе обслуживает местная компания "Гленкор-Юг". Предприниматель также выпускает на одесские дороги автобус №280.

Маршрут №197 находится на обслуживании МП ТОП "САМ". Перевозчик возит людей и по маршрутам №198 и №221.

Поезд протаранил автобус

Жуткий случай с автобусом произошел недалеко от Киева вечером 30 января. В Ирпене маршрутка "Богдан" выехала на железнодорожный переезд, где ее протаранил поезд.

По версии полиции, водитель проигнорировал предупредительный сигнал и выехал на рельсы. Поезд не смог вовремя затормозить.



Поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде / Фото Нацполиции

От удара маршрутку отбросило на бетонный блок. Травмы получил водитель автобуса, его госпитализировали. Пассажиров в салоне не было.

Текст публикации в телеграмме:

"Одесситов катают на дырявых и гнилых тарантачках

Одесские маршрутки рассыпаются на ходу, но чинить их никто не думает. А тем более – заменять.

Окно в ад показали пассажиры маршрутки №148. На улице зима, а нас катают доходяги с дырявым дном!

Также очевидцы показали, как в маршрутке №197 прогнил салон. Но разве такой пустяк может помешать транспортникам рубить бабло на перевозках?"