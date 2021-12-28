Гололедица парализовала Одессу: общественный транспорт временно не курсирует

В связи с непогодой, в Одессе 28 декабря временно остановилось движение транспорта. Гололед сковал дороги, поэтому местным жителям приходится добираться пешком в другие районы.

Одесситы сообщают, что вследствие погодных условий автомобили не могут ехать по скользким дорогам со скоростью более 40 километров в час. Поэтому город стоит в пробках.

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Трамвайные рельсы также замерзли, поэтому общественный транспорт временно не курсирует. Чтобы добраться до нужных мест, жители Одессы начали добираться пешком в другие районы, несмотря на снег и угрозу падения сосулек с деревьев и крыш домов.

Общественный транспорт остановился

Канал "Курс Одесса" в телеграмме предупредил, что городу вообще не ходит трамвай №20. Его маршрут продублировали автобусом.

Заметили простой троллейбусов №7 на улице Новосельского – также из-за замерзания путей. В то же время вагоны продолжают движение в районе улицы Ришельевской.

Одесские таксисты решили воспользоваться ситуацией и подняли тарифы на перевозки. В частности проезд от поселка Котовского до центра оценивают от 400 гривен.

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Коммунальщики борются с непогодой

Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий в Одессе еще 27 декабря. Из-за сильных порывов ветра, мокрого снега и гололеда городские коммунальные службы работают круглосуточно.

Тротуары очищают от замерзшего снега, посыпают песчано-соляной смесью и хлористым натрием. Особое внимание обращают на остановки общественного транспорта и придомовые территории.



Одесские коммунальщики работают круглосуточно / Фото с сайта "Думская"

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Правила безопасности

Одесситов и гостей города в мэрии просят быть осмотрительными и, по возможности, ограничить передвижение по городу. Прежде всего это касается пожилых людей, детей и беременных.

Тем, кто рискнул в непогоду выйти из дома, не рекомендуют:

оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач;

ходить под деревьями;

двигаться по обледенелым местам;

держать руки в карманах при ходьбе;

злоупотреблять спиртным.

Лучшей защитой называют теплую одежду, обувь на устойчивой подошве и медленное движение. Если идти по улице на полусогнутых ногах и опираться на всю ступню, то риск падения существенно уменьшится.