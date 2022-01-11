Хотел посмотреть на работу спецслужб: возле Одессы шестиклассник "заминировал" магазин

Житель Южного решил развлечься после уроков. 12-летний парень пошутил о заминировании магазина в торговом центре.

Спасать людей от предполагаемой угрозы в Одесской области 10 января прибыли целая группа спецслужб. Из торгового центра были эвакуированы 50 человек.

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Фейковое заминирование

Во время обследования здания, следователи и спасатели не нашли никаких предметов, угрожающих жизни посетителей или персонала. Впоследствии установили, что сообщение о заминировании было ложным.

На линию 102 позвонил по телефону 12-летний школьник. Он просто хотел посмотреть на то, что будут делать и как будут работать спецслужбы.

Ответить перед законом мать

О поступке шестиклассника сообщили его матери. Женщина заверила, что обычно ее сын так себя не ведет.

За сообщение о фейковом минировании грозит уголовная ответственность. Впервые – от 2 до 6 лет заключения, повторно – до 8 лет за решеткой.

Согласно закону, парень еще не может понести наказание за свой поступок. Поэтому к нему планируется применить принудительные воспитательные меры, если это позволит суд.

Кроме того, мать шутника привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Масштабное "минирование" в Харькове

Другой случай произошел в Харькове 11 января, когда правоохранители должны были проверить сразу 38 супермаркетов и торговых центров. Аноним сообщил в полицию о заложенной взрывчатке во всех этих местах.

Аноним сообщил о заминировании 38 супермаркетов и торговых центров / Фото полиции Харькова

Проверки показали, что взрывных устройств нигде не было. К счастью, никого эвакуировать не пришлось.

Харьковские правоохранители искали взрывные устройства в заведениях / Фото полиции Харькова

В полиции было открыто уголовное производство по факту заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. Неизвестного шутника разыскивают.

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