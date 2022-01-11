Рятувати людей від ймовірної загрози в Одеській області 10 січня прибули ціла група спецслужб. Із торгового центру евакуювали 50 людей.

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Фейкове замінування

Під час обстеження будівлі, слідчі та рятувальники не знайшли жодних предметів, які б загрожували життю відвідувачів чи персоналу. Згодом встановили, що повідомлення про замінування було неправдивим.

На лінію 102 зателефонував 12-річний школяр. Він просто хотів подивитися на те, що робитимуть і як працюватимуть спецслужби.

Відповідатиме перед законом мати

Про вчинок шестикласника повідомили його матір. Жінка запевнила, що зазвичай її син так не поводиться.

Зверніть увагу! За повідомлення про фейкове замінування загрожує кримінальна відповідальність. Вперше – від 2 до 6 років ув'язнення, повторно – до 8 років за ґратами.

Відповідно до закону, хлопець ще не може понести покарання за свій вчинок. Тож до нього планують застосувати примусові виховні заходи, якщо це дозволить суд.

Окрім цього, матір жартівника притягнуть до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Масштабне "замінування" у Харкові

Інший випадок стався у Харкові 11 січня, коли правоохоронці мусили перевірити одразу 38 супермаркетів і торгових центрів. Анонім повідомив у поліцію про закладену вибухівку в усіх цих місцях.



Анонім повідомив про замінування 38 супермаркетів і торгових центрів / Фото поліції Харкова

Перевірки показали, що вибухових пристроїв ніде не було. На щастя, нікого евакуйовувати не довелося.



Харківські правоохоронці шукали вибухові пристрої у закладах / Фото поліції Харкова

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу вибуху. Невідомого жартівника розшукують.

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