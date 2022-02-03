Хотел убедиться, что умер: мужчина в Одесской области раскопал могилу экс-начальника

В Саратском райсуде Одесской области состоялся суд над мужчиной, который раскопал могилу бывшего шефа. Он хотел посмотреть, действительно ли начальник умер.

Согласно материалам дела, посмотреть на шефа в могиле захотел уроженец города Татарбунары в Одесской области. В ноябре 2021 года его уже привлекали к ответственности за кражу, но освободили от наказания с испытательным сроком на 1,5 года.

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Раскопал могилу начальника

Жуткий инцидент на кладбище возле трассы Татарбунары – Арциз произошел 6 августа 2020 года. Мужчина поздно вечером пришел к могиле умершего и раскопал ее штыковой лопатой.

Когда злоумышленник добрался до гроба, то разбил крышку, чтобы увидеть лицо умершего. После того, как он убедился, что в гробу лежит именно его экс-начальник, быстро закопал могилу.

Внутри он забыл резиновые перчатки, которые позволили идентифицировать личность. Разрытую могилу обнаружила женщина, охранявшая кладбище.

Злоумышленник признал вину

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину и искренне раскаялся. Он заметил, что работал по найму у знакомого. Шеф погиб в июле 2020 года.

Ориентировочно через 3 недели после его смерти и похорон, мужчина пошел на кладбище, чтобы убедиться, что это именно начальник.

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Как разоблачили преступление

Мать умершего рассказала, что ее сын погиб 11 июля 2020 года. Через 3 дня его похоронили. С тех пор она ежедневно посещала его могилу.

Когда 7 августа на территории обнаружили следы вандализма, сразу сообщили женщине. Когда она вернулась в Татарбунары, увидела, что на могиле разбросана земля и перевернуты венки.

После заявления в полицию, правоохранители осуществили эксгумацию. Тогда и обнаружили, что крышка гроба разбита и нашли перчатки.

Суд отпустил вандала

Поскольку злоумышленник признал вину, Саратский райсуд Одесской области признал его виновным в надругательстве над могилой. От отбывания 3,5 года за решеткой мужчину освободили с испытательным сроком на 2 года.

Осужденный должен периодически регистрироваться в уполномоченном органе и пройти курс лечения от расстройств психики. С него также взыскали 16,9 тысячи гривен за привлечение эксперта к делу.

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