Решение о наложении штрафа 100 тысяч гривен приняли на заседании Нацсовета по телевидению. Также там обратили внимание на выступление другого депутата ОПЗЖ Олега Волошина.

Недавно "Славянский союз" с Россией: Кива сделал новое заявление об Украине

Что именно сказал Кива

Комиссия рассматривала эфиры программы "Украинский формат". 1 сентября там был Илья Кива, начавший провозглашать вполне привычный для него спич. Члены Нацсовета отметили, что политик не только распространял пропагандистские месседжи страны-агрессора.

Кива также пренебрежительно и агрессивно говорил о политиках, считающих необходимым отказ от российского газа. При этом его практически не перебивали и не задавали критические вопросы. По мнению комиссии, аудитория могла воспринять это как косвенные призывы к насильственным действиям.

Волошин разделил украинцев

В Нацсовете сказали, что Олег Волошин вообще произнес свою "концепцию" ненависти украинцев к россиянам. Мол, политик разделил украинских граждан по территориальному признаку.

По мнению Волошина, отношение украинцев к россиянам зависит от территории проживания граждан Украины. Мол, украинцы, живущие в центральных и западных регионах Украины, имеют "естественную" и "историческую" ненависть к жителям России. И наоборот – граждане восточных областей, в том числе оккупированных, никакой неприязни к жителям северного соседа не испытывают.

Обратите внимание! Программа "Украинский формат" – продукт пророссийского телеканала Newsone. Этот ресурс принадлежит соратнику Медведчука Тарасу Козаку, поэтому после санкций СНБО против их владельца канал заблокировали.

Интересно – рейтинг лживых заявлений России об Украине в 2021 году: смотрите видео