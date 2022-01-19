Могли убить: появились подробности смерти украинского моряка в Турции

На борту корабля Maranta 17 января умер член экипажа. Новые детали трагедии опубликовали 19 января.

Морской транспорт прибыл в турецкий порт Самсун из украинского Рени. Сейчас турецкие правоохранители расследуют трагедию.

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Новые детали о моряке

Мужчину зовут Соловьев С. Он имел украинское гражданство и на момент смерти ему было 34 года. Моряка нашли в кабине подвешенным на веревке.

По предварительной версии полиции города Самсун, причина смерти – самоубийство. Однако в больнице, куда привезли тело, сомневаются в этой версии. Сейчас еще идет следствие.

Что известно о трагедии

Грузовой корабль Maranta ходит под флагом островов Кука. Там и работал погибший мужчина. Информацию о его смерти подтвердил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык.

Украинские дипломаты установили связь с судоходной компанией, экипажем Maranta и родными погибшего. Билык заверил, что посольство Украины держит ситуацию на контроле.

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Другие трагедии с мореплавателями

В декабре 2021 года в порт Стамбула прибыло судно THOR, которое ходит под флагом Маршалловых островов. На его борту 3 дня находилось тело украинца. Члены экипажа сообщили, что мужчина умер еще когда корабль стоял в порту Одессы.

Два украинских моряка Геннадий Яценко и Константина Ермак погибли в Бангладеш на борту сухогрузного судна AP ASTAREA. У мужчин не было болезненных симптомов. Также не говорится и о насильственной смерти.

В Сингапуре 1 августа 2021 года от осложнений коронавируса умер украинский моряк. Мужчине было 34 года.