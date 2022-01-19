Морський транспорт прибув у турецький порт Самсун з українського Рені. Наразі турецькі правоохоронці розслідують трагедію.

До теми Кілька тижнів провів у реанімації: в Туреччині помер український моряк

Нові деталі про моряка

Чоловіка звати Соловйов С. Він мав українське громадянство і на момент смерті йому було 34 роки. Моряка знайшли у кабіні підвішеним на мотузці.

За попередньою версією поліції міста Самсун, причиною смерті є самогубство. Однак в лікарні, куди привезли тіло, сумніваються у цій версії. Наразі ще триває слідство.

Що відомо про трагедію

Вантажний корабель Maranta ходить під прапором островів Кука. Там і працював чоловік, що загинув. Інформацію про його смерть підтвердив керівник консульського відділу посольства України у Туреччині Андрій Білик.

Українські дипломати встановили зв'язок із судноплавною компанією, екіпажем Maranta та рідними загиблого. Білик запевнив, що посольство України тримає ситуацію на контролі.

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Інші трагедії з мореплавцями

У грудні 2021 року в порт Стамбула прибуло судно THOR, яке ходить під прапором Маршалових островів. На його борту 3 дні перебувало тіло українця. Члени екіпажу повідомили, що чоловік помер ще коли корабель стояв в порту Одеси.

Два українські моряки Геннадій Яценко та Костянтина Єрмак загинули у Бангладеш на борту суховантажного судна AP ASTAREA. У чоловіків не було хворобливих симптомів. Також не мовиться й про насильницьку смерть.

У Сінгапурі 1 серпня 2021 року від ускладнень коронавірусу помер український моряк. Чоловікові було 34 роки.