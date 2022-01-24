Мужчина умер после самоподжога возле полиции в Одесской области: протестовал против произвола

Умер житель Одесской области, который ранее поджег себя возле полиции. Он уже начинал выздоравливать, однако организм не выдержал.

Об этом написал товарищ погибшего Юрий Майтала в сети. Мужчина отметил, что его друг ушел в мир иной в 8 часов утра 24 января. Ранее погибший говорил, что таким образом якобы привлекает внимание к произволу местных правоохранителей.

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По словам мужчины, пострадавший уже начал выздоравливать. Однако потом не выдержало сердце и, вероятно, случился инфаркт.

Следует отметить, что это еще не окончательная версия. Ведь ее могут подтвердить или опровергнуть только после проведения судебно-медицинской экспертизы.



Житель Одесской области, который сжег себя возле райотдела / Фото Юрия Майтала

Кратко об этом самосожжении

14 января мужчина пришел в райотдел полиции Подольска. Он облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Это все происходило на глазах правоохранителей.

Таким образом местный житель Бажуков М. М якобы протестовал против производства, фигурантом которого стал. После самоподжога он сам об этом рассказал на камеру. Речь шла о нелегальном хранении оружия, в котором того обвинили за сувенирный муляж гранаты.

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Читайте полный текст сообщения Юрия Майтала:

Сегодня в 8 00 в больнице в г. Одесса, остановилось сердце Бажукова Н.М. Позавчера лично с ним общался, тот выздоравливал, но сердце не выдержало... Сейчас тело исследуют эксперты, причину смерти...