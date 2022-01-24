Про це написав товариш загиблого Юрій Майтала у мережі. Чоловік зазначив, що його друг пішов у засвіти о 8 годині ранку 24 січня. Раніше загиблий говорив, що таким чином нібито привертає увагу до свавілля місцевих правоохоронців.

В цей день Під Одесою озброєний чоловік спалив авто і зняв пожежу на телефон: шокуючі записи

Яка була причина смерті

За словами чоловіка, потерпілий вже почав одужувати. Проте згодом не витримало серце та, ймовірно, стався інфаркт.

Слід зазначити, що це ще не остаточна версія. Адже її зможуть підтвердити чи спростувати лише після проведення судово-медичної експертизи.



Житель Одещини, який спалив себе біля райвідділку / Фото Юрія Майтала

Коротко про це самоспалення

14 січня чоловік прийшов до райвідділку поліції Подільська. Він облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив. Це все відбувалося на очах правоохоронців.

Таким чином місцевий мешканець Бажуков М.М нібито протестував проти провадження, фігурантом якого став. Після самопідпалу він сам про це розповів на камеру. Мовилося про нелегальне зберігання зброї, в якому того звинуватили за сувенірний муляж гранати.

Відео цього коментаря ми не додаємо з етичних міркувань. Ви можете його переглянути його за цим посиланням. Але не рекомендуємо це робити вразливим і неповнолітнім – 18+.

Схоже – чоловік підпалив себе біля Офісу президента: дивіться відео

Читайте повний текст допису Юрія Майтала:

Сьогодні 8 00 в лікарні у м. Одеса, зупинилось серце Бажукова М.М. Позавчора особисто з ним спілкувався, одужував, але серце не витримало… Наразі тіло досліджують експерти, причину смерті...