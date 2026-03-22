Встречный поезд смертельно травмировал 19-летнюю проводницу: в УЗ рассказали детали трагедии
- 19-летняя проводница Илона Вовк погибла во время эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге, ее смертельно травмировал встречный поезд.
- Продолжается расследование причин трагедии, а Укрзализныця находится в постоянном контакте с семьей погибшей.
Ночью 22 марта на Одесской железной дороге произошла трагедия: во время эвакуации пассажиров погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушку смертельно травмировал встречный поезд.
Подробности трагедии рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Что произошло этой ночью на железной дороге?
Александр Перцовский заявил, что для железнодорожного сообщества эта трагедия стала болезненным ударом: сейчас компания находится в постоянном контакте с родными погибшей и пытается найти силы двигаться дальше.
По его словам, 19-летняя проводница Илона Вовк только начинала свою карьеру. Девушка мечтала работать на железной дороге, активно приобщалась к молодежному сообществу, прошла отбор на стажировку в Германии и после него планировала продолжить работу в Украине.
Мы же очень радовались, что несмотря на все сложности профессии, постоянные угрозы – к нам приобщаются такие энергичные и самоотверженные молодые специалисты...
– добавил Перцовский.
Обстоятельства трагедии на железной дороге сейчас тщательно изучают: продолжается расследование, которое должно установить, почему имеющиеся алгоритмы безопасности не смогли предотвратить то, что произошло.
Впрочем, уже знаем и важно об этом сказать: Илона действовала смело и в момент трагедии – именно направлялась на помощь пассажирам,
– подчеркнул председатель правления Укрзализныци.
Он добавил, что в условиях войны правила безопасности часто пишутся кровью, ведь несмотря на постоянные угрозы, железная дорога вынуждена продолжать работу.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Илоны Вовк. Светлая память!
Пассажирам напомнили правила безопасности
На фоне ужасной трагедии в Укрзализныце заявили, что в нынешних условиях особенно важно соблюдать правила посадки и высадки, ведь это непосредственно влияет на безопасность пассажиров.
Там призвали избегать давки и паники, перед выходом или посадкой обязательно убеждаться в безопасности пути, в частности в отсутствии встречных поездов, а во время эвакуации оставлять габаритные вещи в вагонах.
В компании добавили, что в случае объявления эвакуации необходимо быстро отойти на безопасное расстояние или следовать к месту, указанного железнодорожниками.