Нашли посреди дороги: в Одессе грузовик насмерть сбил женщину

В Одесской области посреди дороги нашли 57-летнюю местную жительницу без признаков жизни. Сожитель погибшей рассказал, что слышал, как возле нее затормозил большой транспорт, похожий на грузовик.

Виновник аварии сразу скрылся, не оставив никаких следов. ДТП произошло 21 ноября около 18:30 в селе Бриновка Раздельнянского района.

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Детали инцидента

Местную жительницу нашли мертвой с травмами, характерными для ДТП. По словам сожителя погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило похожее на грузовик транспортное средство и быстро уехало.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители пытаются разыскать причастного водителя. Полицейские обращаются к одесситам за помощью. Возможно, момент аварии кто-то увидел.

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