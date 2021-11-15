Глава департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала, что решение очное обучение в начальных школах не касается тех школьников, кто избрал дистанционное и тех, кого закрыли на карантин.

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Буйневич отметила, что среди городских учреждений нет таких, где вакцинировано 100% работников, за исключением учебно-воспитательного комплекса №310 (учреждение I степени, где учатся только начальные классы).

По ее словам, в настоящее время в области вакцинированы 97% работников сферы образования.

Отметим, что с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса сотрудников учебных заведений. Так, в Одессе отстранили 400 работников. Всего на 10 ноября в Украине отстранили почти 10 тысяч работников.

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму обучения. По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в учебных заведениях уже должно быть 100% вакцинированных работников.

Текст публикации Елены Буйневич:

Уважаемые родители, по данным наших учебных заведений, в понедельник 1 – 4 классы учатся очно (за исключением тех, кто выбрал дистанционное, и классов, закрытых на карантин), 5 – 11 – дистанционно.

Среди учебных заведений муниципальной собственности нет таких, где вакцинировано 100 процентов работников, за исключением 310 УВК. В общей сложности вакцинировано 97 процентов работников образовательной сферы Одессы.