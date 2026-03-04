Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Одесской области: пострадали дети
- Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.
- В результате чего ранены четыре человека, среди которых двое детей.
Российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области днем 4 марта. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры.
В результате обстрела ранены четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ракетный удар по станции в Одесской области: что известно о последствиях?
Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако впоследствии количество раненых возросло до четырех.
Количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Состояние трех из них, в частности двух детей – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии,
– уточнил глава ОВА.
Об атаке на железнодорожную инфраструктуру также сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, повреждено административное здание железнодорожной станции, а среди пострадавших работник железной дороги.
"Враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. Ранен железнодорожник и двое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – подчеркнул Кулеба.
По его словам, все профильные службы работают на месте удара, продолжается ликвидация последствий.
Враг атаковал Одесскую область и 3 марта: что повреждено?
В ночь на 3 марта Одесская область снова попала под атаки российских ударных дронов. В результате удара беспилотниками в регионе пострадала портовая и транспортная инфраструктуры. В частности, был поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры.
Также вражеские дроны выбили окна в административных зданиях. Однако, к счастью, обошлось без пострадавших.