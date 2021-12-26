В Одессе 26-летний мужчина зарезал свою мачеху

В Одессе 26-летний местный житель лишил жизни жену своего отца. Он убил мачеху во время ссоры.

Убийство произошло ночью 25 декабря в Киевском районе Одессы. Конфликт между мужчиной и его мачехой произошел в доме, где семья проживала.

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Тело убитой нашел ее муж

Пасынок схватил кухонный нож и дважды ударил 49-летнюю женщину в шею. Тело убитой жены утром обнаружил ее муж. Он сразу позвонил в полицию.

Уже через несколько часов подозреваемого молодого человека оперативники задержали в доме его матери в Малиновском районе. Своей причастности к преступлению он не отрицал.

Преступление квалифицировали как умышленное убийство

Преступление следователи квалифицировали как умышленное убийство. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Если вину мужчину докажут в суде, то ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Парня задержали уже через несколько часов / Фото Нацполиции

Полицию вызвал муж убитой / Фото Нацполиции

Смотрите видео Нацполиции о раскрытии преступления:

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