В Одессе 26-летний мужчина зарезал свою мачеху
Источник:Полиция Одесской области
В Одессе 26-летний местный житель лишил жизни жену своего отца. Он убил мачеху во время ссоры.
Убийство произошло ночью 25 декабря в Киевском районе Одессы. Конфликт между мужчиной и его мачехой произошел в доме, где семья проживала.
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Тело убитой нашел ее муж
Пасынок схватил кухонный нож и дважды ударил 49-летнюю женщину в шею. Тело убитой жены утром обнаружил ее муж. Он сразу позвонил в полицию.
Уже через несколько часов подозреваемого молодого человека оперативники задержали в доме его матери в Малиновском районе. Своей причастности к преступлению он не отрицал.
Преступление квалифицировали как умышленное убийство
Преступление следователи квалифицировали как умышленное убийство. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Если вину мужчину докажут в суде, то ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Парня задержали уже через несколько часов / Фото Нацполиции
Полицию вызвал муж убитой / Фото Нацполиции
Смотрите видео Нацполиции о раскрытии преступления:
Коротко о последних резонансных преступлениях в Одесской области:
- В Одессе женщина украла яхту и пыталась доплыть на ней в Николаев. При этом 25-летняя похитительница, говорят в полиции, могла находиться под влиянием наркотиков.
- 36-летний одессит заказал полкилограмма героина и пытался ввезти его в Украину. Однако наладить канал поставки наркотиков из России ему не удалось.
- На одесском кладбище подростки устроили настоящий "шабаш". Они курили, пели и даже справляли нужду на памятники.