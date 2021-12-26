В Одесі 26-річний чоловік зарізав свою мачуху

В Одесі 26-річний місцевий мешканець позбавив життя дружину свого батька. Він вбив мачуху під час сварки.

Вбивство сталось вночі 25 грудня у Київському районі Одеси. Конфлікт між чоловіком та його мачухою стався у помешканні, де родина проживала.

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Тіло вбитої знайшов її чоловік

Пасинок схопив кухонного ножа і двічі вдарив 49-річну жінку в шию. Тіло вбитої дружини вранці знайшов її чоловік. Він одразу зателефонував у поліцію.

Вже за кілька годин підозрюваного молодика оперативники затримали в помешканні його матері у Малиновському районі. Своєї причетності до злочину він не заперечував.

Злочин кваліфікували як умисне вбивство

Злочин слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Незабаром підозрюваному оберуть запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Молодика затримали вже через кілька годин / Фото Нацполіції

Поліцію викликав чоловік вбитої / Фото Нацполіції

Дивіться відео Нацполіції про розкриття злочину:

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