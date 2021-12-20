В Одессе нетрезвая женщина угнала яхту и совершила на ней ДТП

Крайне необычная авария произошла в Одессе днем 20 декабря. Местная жительница под действием наркотических веществ угнала парусную яхту с причала.

О преступлении правоохранители узнали от местного жителя, который рассказал, что оставил судно возле морского вокзала, но не нашел его по возвращении. Патрульные полицейские и бойцы береговой охраны сразу отправились на место происшествия.

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Угнанное судно нашли недалеко от причала.

Хотела попасть в Николаев

25-летняя женщина находилась в розыске / Фото патрульной полиции Одесской области

Представители береговой охраны увидели яхту в море, рядом с бетонным забором. Как выяснилось, женщина врезалась в него, после чего сдвинуть судно с места уже не смогла.

Во время общения с воровкой полицейские увидели у нее признаки наркотического опьянения.

Инспекторам полиции нарушительница объяснила, что пыталась попасть в Николаев.

Правоохранители проверили личность женщины и поняли, что она находится в розыске. Кроме того, в отношении похитительницы только в этом году дважды составляли протоколы по управлению транспортными средствами в состоянии опьянения. В этот раз женщина также не избежала протокола по этой статье административного кодекса. Теперь ей грозит 54 тысячи гривен штрафа с лишением прав на 10 лет.

Кроме того, злоумышленницу передали следователям. Они открыли уголовное производство относительно похищения судна.

Если суд признает задержанного виновным, ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.