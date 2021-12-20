Про злочин правоохоронці дізналися від місцевого мешканця, який розповів, що залишив судно біля морського вокзалу, але не знайшов його після повернення. Патрульні поліцейські та бійці берегової охорони одразу ж вирушили на місце події.

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Викрадене судно знайшли неподалік від причалу.

Хотіла потрапити до Миколаєва



25-річна жінка перебувала в розшуку / Фото патрульної поліції Одеської області

Представники берегової охорони побачили яхту у морі, поруч з бетонною огорожею. Як з'ясувалося, жінка врізалася у неї, після чого зрушити судно з місця вже не змогла.

Під час спілкування з крадійкою, поліцейські побачили, що вона має ознаки наркотичного сп'яніння.

Інспекторам поліції порушниця пояснила, що намагалася потрапити до Миколаєва.

Правоохоронці перевірили особу жінки та зрозуміли, що вона перебуває у розшуку. Крім того, щодо викрадачки лише цього року двічі складали протоколи щодо керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Цього разу жінка також не уникла протоколу по цій статті адміністративного кодексу. Відтепер їй загрожує 54 тисячі гривень штрафу з позбавленням прав на 10 років.

Крім того, зловмисницю передали слідчим. Вони відкрили кримінальне провадження щодо викрадення судна.

Якщо суд визнає затримну винною, їй загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.