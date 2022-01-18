В Одессе поймали российского преступника: в США его ожидает пожизненное – видео задержания

Одесские силовики поймали россиянина, находившегося в международном преступлении. Ранее в США его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом задержании правоохранители сообщили 18 января. Об этом уже проинформировали компетентные органы Соединенных Штатов Америки.

Накануне В аэропорту Одессы задержали террористку, которую разыскивал Интерпол

Въехал в страну нелегально

Оперативные данные свидетельствуют о том, что этот 48-летний гражданин России попал в Украину незаконно. Однако пока не разглашают, как именно он это сделал.

Мужчину задержали по статье "Особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины". На видео этого момента видно, что спецподразделение ГСР подъехало к месту расположения россиянина на микроавтобусе. После этого силовики выбежали и уложили злоумышленника на землю.

За что его осудили

В США мужчины подозревали сразу за несколько крайне серьезных проступков:

денежные махинации;

"выбивание" долгов;

рэкет;

мошенничество;

хакерство;

наркопреступления.

После того, как суд вынес приговор, полиции выдали ордер на арест. Однако преступник скрывался, потому его объявили в международный розыск.

Задержание россиянина, которого осудили в США: смотрите видео

Другое громкое задержание ранее

В одесском аэропорту пограничники обнаружили мужчину, который много лет был в международном розыске. 74-летний гражданин Германии прибыл из Стамбула.

Во время проведения проверки было обнаружено, что мужчина может быть преступником. Он, якобы, нарушил 4 статью Уголовного кодекса Германии.