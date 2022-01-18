Про це затримання правоохоронці повідомили 18 січня. Цю звістку вже передали компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

Напередодні В аеропорту Одеси затримали терористку, яку розшукував Інтерпол

Заїхав у країну нелегально

Оперативні дані свідчать про те, що цей 48-рінчий громадянин Росії потрапив до України незаконно. Проте наразі не розголошують, як саме він це зробив.

Чоловіка затримали за статтею "Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України". На відео цього моменту видно, що спецпідрозділ ДСР під'їхав до місця розташування росіянина на мікроавтобусі. Після цього силовики вибігли та поклали зловмисника на землю.

За що його засудили

У США чоловіка підозрювали одразу за кілька вкрай серйозних проступків:

грошові махінації;

"вибивання" боргів;

рекет;

шахрайство;

хакерство;

наркозлочини.

Після того як суд виніс вирок, поліції видали ордер на арешт. Проте злочинець переховувався, тому його оголосили в міжнародний розшук.

Затримання росіянина, якого засудили в США: дивіться відео

Інше гучне затримання раніше

В одеському аеропорту прикордонники виявили чоловіка, який багато років був у міжнародному розшуку. 74-річний громадянин Німеччини прибув зі Стамбулу.

Під час проведення перевірки виявили, що чоловік може бути злочинцем. Він, ймовірно, порушив 4 статті Кримінального кодексу Німеччини.