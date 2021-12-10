В Одессе работник сорвался со здания: коллеги отказались вызвать скорую

На стройплощадке в центре Одессы 10 декабря произошел инцидент, возмутивший прохожих. Там мужчина жестко упал с верхнего этажа здания.

Однако прохожие рассказали, что коллеги травмированного строителя не хотели вызвать скорую. Мол, ничего это не нужно, потому что могут разобраться сами.

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Хотели предотвратить огласку

Устройство, где это случилось, расположено на улице Дерибасовская, 19. В сети предположили, что работники здания не хотели вызвать "скорую", чтобы не было огласки. Следует отметить, что работник не использовал страховку.

Тем не менее, им это не удалось, поскольку в сети сразу обнародовали несколько видео с места. Впоследствии приехала "скорая", которую вызвали прохожие. Медики забрали потерпевшего и он в этот момент был в сознании. Пока неизвестно, какие повреждения он получил. Также на место вызвали правоохранителей, однако пока не комментировали инцидент.

Место происшествия после падения мужчины: смотрите видео

Другое событие на строении

В Лычаковском районе Львова 8 декабря трагически погиб строитель. О нем известно только, что он родился в 1994 году.

Позже сообщили, что он упал с высоты 6 этажа. Травмы были несовместимы с жизнью, потому работника не смогли спасти. Причины и обстоятельства трагедии стали устанавливать полицейские.