Такси для души, а так – имеет другую "работу": СБУ задержала агента ФСБ в Одессе

СБУ удалось задержать одесского таксиста, который работал "наводчиком" для ФСБ. Он передавал врагу информацию о последствиях ударов.

О задержании подозреваемого СБУ сообщила в своих соцсетях.

Что известно о преступнике?

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе агента ФСБ. Им оказался местный таксист, который корректировал ракетные и дроновые атаки России по городу, особенно по критической инфраструктуре. Также он подозревается в отслеживании перемещений Сил обороны. Предатель работал под прикрытием между выполнением заказов и перевозкой пассажиров по Одессе и ее окрестностям.

Во время поездок к клиентам и возвращаясь после выполненного заказа, преступник фотографировал потенциальные цели российских атак и отмечал их на гугл-картах. Известно, что он использовал смартфон и планшет, чтобы фотографировать объекты критической инфраструктуры и составлять агентурные отчеты для российских спецслужб.

Как поймали российского агента?

СБУ разоблачила агента и задержала в собственном доме. Во время обысков у него забрали вышеупомянутые гаджеты и сим-карты, на которых он хранил информацию и через которые коммуницировал в анонимном чате с куратором от российской спецслужбы. Следствие сообщает, что мужчина искал в интернете предложения "быстрого заработка", после чего его завербовали.

В конце 2025 года он начал участвовать в подготовке к новым обстрелам Одессы. СБУ вручила ему подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о государственной измене в период военного положения. За это преступнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

