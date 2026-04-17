Такси для души, а так – имеет другую "работу": СБУ задержала агента ФСБ в Одессе
- СБУ задержала в Одессе таксиста, который работал агентом ФСБ.
- Во время обыска у него изъяли гаджеты, через которые он коммуницировал с российскими кураторами.
СБУ удалось задержать одесского таксиста, который работал "наводчиком" для ФСБ. Он передавал врагу информацию о последствиях ударов.
О задержании подозреваемого СБУ сообщила в своих соцсетях.
Что известно о преступнике?
Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе агента ФСБ. Им оказался местный таксист, который корректировал ракетные и дроновые атаки России по городу, особенно по критической инфраструктуре. Также он подозревается в отслеживании перемещений Сил обороны. Предатель работал под прикрытием между выполнением заказов и перевозкой пассажиров по Одессе и ее окрестностям.
Во время поездок к клиентам и возвращаясь после выполненного заказа, преступник фотографировал потенциальные цели российских атак и отмечал их на гугл-картах. Известно, что он использовал смартфон и планшет, чтобы фотографировать объекты критической инфраструктуры и составлять агентурные отчеты для российских спецслужб.
Как поймали российского агента?
СБУ разоблачила агента и задержала в собственном доме. Во время обысков у него забрали вышеупомянутые гаджеты и сим-карты, на которых он хранил информацию и через которые коммуницировал в анонимном чате с куратором от российской спецслужбы. Следствие сообщает, что мужчина искал в интернете предложения "быстрого заработка", после чего его завербовали.
В конце 2025 года он начал участвовать в подготовке к новым обстрелам Одессы. СБУ вручила ему подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о государственной измене в период военного положения. За это преступнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Что известно о борьбе с российскими агентами?
Недавно в Харькове СБУ задержала российскую шпионку. Она наводила вражеские БпЛА и поддерживала оккупантов.
Также недавно в Одессе СБУ задержала киллера-иностранца, который хотел застрелить чиновника ВМС ВСУ. Он с пистолетом и двумя заряженными магазинами ждал возле ЖК, где проживает украинский офицер.
Еще одного российского агента СБУ задержала в Киеве. Он планировал взорвать руководителя Федерации работодателей Украины.