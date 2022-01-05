В Одессе упал лифт с мамой и ребенком: коммунальщики говорят, что им "показалось"
Источник:"Думская"
В одном из домов в Одессе сорвался лифт, в котором находились женщина с ребенком. Коммунальщики заявили, что конструкция не падала, людям "только показалось".
Об инциденте в новостройке издание сообщает со ссылкой на информацию от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В Одессе сорвался лифт с мамой и ребенком
Лифт, в котором была мать с маленьким ребенком, сорвался днем 4 января. Это произошло в доме №39/1 на улице Михаила Грушевского в Одессе. Подъемное устройство застряло между первым и вторым этажами.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. С помощью лома они открыли дверь лифта и вытащили оттуда пострадавших. И мама, и ребенок в удовлетворительном состоянии, поэтому от госпитализации отказались. Они обошлись только испугом.
Коммунальщики говорят, что лифт не срывался
В то же время в телеграме "Подслушано Одесса" отметили, что коммунальщики утверждают, что лифт на самом деле не падал. Якобы людям это только показалось.Обратите внимание! Это не первый подобный случай в Одессе. В сентябре 2021 года по улице Крымской оборвался трос и лифт упал на глазах у женщины с двумя детьми. Инцидент был прокомментирован в горсовете Одессы. Там сообщили, что на место направили ремонтную службу. Ее работники установили, что никакого обрыва якобы не было.
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