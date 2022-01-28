В Одессе внезапно обрушилась стена в жилом доме: есть пострадавшие

На улице Хуторской в Одессе произошла чрезвычайная ситуация. В одном из жилых домов внезапно упала стена.

По предварительной информации, на момент обрушения в доме находились люди. Сейчас известно о двух пострадавших.

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Обвал дома в Одессе

На место происшествия прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Врачи помогают пострадавшим во время обвала стены одесситам.



На Хуторской в Одессе внезапно упала стена жилого дома / Фото из телеграма "Новости. LIVE Odesa"

Спасатели также оперативно выехали на место чрезвычайной ситуации. Работники местного управления ГСЧС разбирают завалы дома на Хуторской в Одессе.

Смотрите видео: происходящее на месте обвала дома в Одессе

В Харькове обрушился дом

Подобный случай с обвалом дома произошел 1 января на проспекте Гагарина в Харькове. В мэрии заявили, что владелец и арендаторы земли построили сооружение без разрешительных документов.

Дом был нежилым, на 4 этажа. В полицию обратились по этому поводу только через 3 дня после обвала.

Момент обвала дома в Харькове: смотрите видео

Внутри здания обустроили офисы. В момент чрезвычайной ситуации там находились люди, но они успели выйти на улицу. Пострадавших и жертв не было.