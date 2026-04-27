В Одессе задержали банду на авто с "дипномерами" посольства США: что говорят в Нацполиции

В Одессе 27 апреля правоохранители задержали группу злоумышленников. Эти граждане использовали автомобиль с фейковыми дипломатическими номерами посольства США.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала начальница департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.

Что известно о задержании авто с фейковыми "дипномерами" посольства США?

В сети появилось видео задержания преступной банды в Одессе. На кадрах видно автомобиль с номерами D 002 817. Как правило, код 002 используют для машин посольства США.

Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу подтвердила, что операцию провели оперуполномоченные из Одесского управления департамента внутренней безопасности полиции Одесской области.

Хочу отметить, что автомобиль не имеет отношения к дипломатической миссии США, а номера являются поддельными,

– подчеркнула представительница Нацполиции.

Полицейская отметила, что сейчас продолжаются следственные действия. Больше информации правоохранители смогут предоставить позже, когда выяснят все обстоятельства.

Недавно в Одессе произошло задержание военных ТЦК

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили в Одессе преступную группу, в которую входили сотрудники одного из районных ТЦК и СПА. После задержания военнослужащих было отстранен начальник Одесского областного ТЦК и СПА, а также начальник Пересыпского районного ТЦК и СП.

По данным следствия, злоумышленники похищали мужчин прямо на улицах и силой затягивали их в служебные автомобили. Пострадавших заставляли платить деньги, угрожая избиением и "ускоренным" отправлением на фронт в штурмовые подразделения.

Организатором схемы, как отмечают правоохранители, был работник ТЦК, который передавал участникам группы информацию о финансовом состоянии потенциальных жертв. В то же время среди подозреваемых есть также и полицейский.

Во время задержания подозреваемые пытались убежать и сопротивлялись, поэтому спецназовцы СБУ были вынуждены применить оружие, прострелив колеса их автомобиля.

Всего были задержаны 5 человек: четыре военнослужащих и один полицейский. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отправил фигурантов под стражу на 60 дней без права внесения залога.