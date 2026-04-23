23 апреля всем фигурантам избрали меры пресечения. Об этом пишет Суспільне и "Думская".

Что сказал участковый в зале суда?

Всем подозреваемым инкриминируют две статьи Уголовного кодекса:

незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное при отягчающих обстоятельствах;

разбой, совершенный группой лиц с применением насилия.

Справочно. Статьи предусматривают до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд их отправил под стражу на 60 дней без права залога, в том числе полицейского.

Известно, что это 45-летний участковый Сергей.

Журналистам в зале суда он рассказал, что потерпевший получил телесные повреждения, когда его силой вытаскивали из микроавтобуса во время спецоперации. Подозреваемый в тот момент находился на заднем сиденье и якобы все это видел.

Сам он, как утверждает, не бил потерпевшего, а лишь накричал на него.

Напомним, что прокурор отметила, что у пострадавшего сломано ребро, сейчас он в больнице. Этот человек является добровольцем, участником боевых действий и ранее был ранен на фронте.

В "Думской" утверждают, что этот скандал уже не первый эпизод. Группа якобы узнавала о финансовом положении людей и прорабатывала их, сообщила редактор издания Анна Карцовник в эфире Radio NV.

