23 апреля всем фигурантам избрали меры пресечения. Об этом пишет Суспільне и "Думская".
Смотрите также После скандала с Одесским ТЦК под стражу отправили пять фигурантов: что они рассказывали в суде
Что сказал участковый в зале суда?
Всем подозреваемым инкриминируют две статьи Уголовного кодекса:
- незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное при отягчающих обстоятельствах;
- разбой, совершенный группой лиц с применением насилия.
Справочно. Статьи предусматривают до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд их отправил под стражу на 60 дней без права залога, в том числе полицейского.
Известно, что это 45-летний участковый Сергей.
Журналистам в зале суда он рассказал, что потерпевший получил телесные повреждения, когда его силой вытаскивали из микроавтобуса во время спецоперации. Подозреваемый в тот момент находился на заднем сиденье и якобы все это видел.
Сам он, как утверждает, не бил потерпевшего, а лишь накричал на него.
Напомним, что прокурор отметила, что у пострадавшего сломано ребро, сейчас он в больнице. Этот человек является добровольцем, участником боевых действий и ранее был ранен на фронте.
В "Думской" утверждают, что этот скандал уже не первый эпизод. Группа якобы узнавала о финансовом положении людей и прорабатывала их, сообщила редактор издания Анна Карцовник в эфире Radio NV.
Что известно о скандале с ТЦК в Одессе?
В Одессе СБУ 21 апреля задержали 5 человек, которые входили в организованную группу и требовали у граждан деньги за уклонение от мобилизации. У одного из мужчин они требовали 30 тысяч долларов. В СБУ отмечали, что это была спланированная операция, к которой привлекли постороннего человека.
Также в СБУ рассказывали, что к схеме мог быть причастен местный житель, который проходил службу в ТЦК и который подыскивал жертв.
У Сухопутных войсках начали свое служебное расследование инцидента и отстранили от исполнения обязанностей начальников областного и районного ТЦК в Одессе.