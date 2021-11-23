В Одессе живодер травит собак: четыре уже мертвые

Возле ЖК "Радужный" в Одессе мужчина подлавливает собак и подсыпает им яд. Таким образом уже погибли 4 щенка.

В сети люди называют мужчину извергом и живодером. Ведь он не только убивает собак, но и хвастается этим в фейсбуке. Об этом рассказали 23 ноября.

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Подсыпает яд в пищу

Недавно одесситы посреди улицы нашли четыре трупа собак. Оказалось, что один мужчина подсыпает им в пищу яд.

Жители дома нашли предполагаемого убийцу животных. Им оказался местный житель, который завел "черный блокнот" мест, где живут собаки. Он находит животных и убивает их ядом.

Люди рассказывают, что мужчина публикует на своей странице в фейсбуке фото с мест преступлений. Он радуется, что травит собак.

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Кое-кто из одесситов оправдывает злоумышленника тем, что он якобы спасает местных жителей. Ведь мужчина, вероятно, травит агрессивных собак. Однако пользователи сети отрицают этот факт. К тому же они считают, что такие поступки не могут быть оправданы при любых обстоятельствах.

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